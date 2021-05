Feldkirch: Positives Nettoergebnis trotz Pandemie

Auch in der Montfortstadt stand das Finanzjahr ganz im Zeichen der Pandemie: Bei den Ertragsanteilen flossen 4,4 Millionen Euro weniger in die Stadtkassa als geplant. Sparen und das Verschieben von Projekten war deshalb angesagt. Statt der budgetierten 10,4 Millionen wurden nur 6,45 Millionen Euro ausgegeben. „Trotz der schwierigen Ausgangslage konnten die wesentlichen Investitionen in die Infrastruktur umgesetzt werden. Das nächste Bildungsgroßprojekt Volksschule Altenstadt ist erfolgreich gestartet“, sagte Bürgermeister Wolfgang Matt. Größere Summen wurden in den Bereichen Kanal und Straßen (rund 1,6 Millionen Euro) sowie für die Instandhaltung städtischer Gebäude (1,6 Millionen Euro) ausgegeben.