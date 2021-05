Branchenverzeichnis für Impfgegner gestartet

Betreiber warnen vor drohender „Impfapartheid“

Laut futurezone.at hat das Verzeichnis seinen Ursprung in der Schweiz und wird von einer Bewegung betrieben, die sich gegen Corona-Beschränkungen richtet. Auf der Website heißt es dazu: „Als Folge von Corona und dem politischen Umgang mit diesem Virus bilden sich in der Bevölkerung immer tiefer werdende Gräben. Mit dem geplanten Impfpass werden in naher Zukunft all jene Menschen benachteiligt und ausgegrenzt, welche sich aus gesundheitlichen Bedenken keinen dieser unerforschten Covid-19 Impfstoff (sic!) spritzen lassen wollen. Die Antwort auf diese drohende Impfapartheid lautet animap.at.“