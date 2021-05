WWF kämpft für letztes Grün

„Besser heute als morgen“ will der WWF die vierspurige Schnellstraße stoppen. „Sie zerstört Lebensraum und Ackerflächen, bringt mehr Verkehr und schadet so auch dem Klima massiv“, appelliert die WWF-Bodenschutzexpertin Maria Schachinger. Sie gießt die Umweltdramatik in nackte Zahlen: „Pro Minute werden fast 100 Quadratmeter Boden in Österreich verbraucht, alleine in Niederösterreich sind das rund zwei Hektar pro Tag“ Sie warnt, dass durch Flächenfraß, aber auch intensive Landwirtschaft den Bienen der Untergang in Österreich drohe: „Monokulturen, Pestizideinsatz und Überdüngung zerstören deren Nahrungsquellen und Nistplätze. Geht es so weiter, dann hat es sich bald ausgesummt in unseren Wiesen.“