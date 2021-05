Mehr Beschwerden: Zustellprobleme durch Paket-Boom

Im Februar hat die Regulierungsbehörde gegen den Paketdienst DPD Austria ein Aufsichtsverfahren eingeleitet. Es geht vor allem um nicht erfolgte Zustellversuche von Paketen. Steinmaurer wollte das laufende Verfahren nicht kommentieren. Man werde aber in den nächsten Wochen eine Entscheidung kommunizieren. Der Regulierungsbehörde-Chef verwies auf die Mitte Februar gestartete RTR-Website für Post-Empfangsbeschwerden. In der ersten Woche gab es 1451 Beschwerden, zuletzt waren es 213 Beschwerden pro Woche. Ziel des Monitorings sei es herauszufinden, ob es strukturelle Zustellprobleme in bestimmten Gegenden gebe, so Steinmaurer.