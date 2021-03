Nicht abheben: Behörde warnt vor Telefonbetrügern

Die Masche ist altbekannt, führt für die Betrüger aber immer noch oft genug zum Erfolg: Sie rufen ihre Opfer an, geben sich als angeblicher Microsoft-Mitarbeiter aus und schwatzen dem Opfer auf, der PC sei mit Viren infiziert. Wenn man ihnen nur Zugriff per Fernwartungs-Software gewähre, würde das Problem gelöst, heißt es. Dann werden die Opfer zum Start ihrer Online-Banking-Angebote verleitet und die Konten geplündert. Erst vor wenigen Tagen fiel eine 23-jährige Salzburgerin auf den Trick herein.