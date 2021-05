Heimunterricht wegen hohem Infektionsrisiko

Fast alle 180.000 Schüler in Niederösterreich konnten am Montag wieder zurück in ihre Klassen. Sogar wieder vom Schichtbetrieb auf Heimunterricht gewechselt werden musste indes in der Mittelschule und der Volksschule in Herzogenburg im Bezirk St. Pölten. Wie die NÖ-Behörden bestätigen, bildeten sich vergangene Woche gleich mehrere Cluster bei Familien, deren Kinder die Schulen besuchen.