„Finale dahoam“: Wacker hat es selbst in der Hand

„Wir wissen, was auf dem Spiel steht – und ich glaube, wir haben wieder bewiesen, was wir drauf haben. Dass wir in der englischen Woche ein zweites Mal auswärts drei Punkte holen, war nicht selbstverständlich“, meinte Okan Aydin, der mit einem herrlichen Schuss für die 1:0-Führung in Steyr gesorgt hatte.