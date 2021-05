Zurück auf Europas Bühne: Sturm im siebten Himmel

Vom kleinen Buben zum Europa-Trainer

„So viel kann ich verraten - in der Kabine sind einige dabei, die feiertechnisch richtig marschieren“, grinste Ilzer, der „sehr stolz ist, Trainer dieses Teams zu sein.“ Eines Teams, dem er einst selber im Europacup zujubelte. „Aber der kleine Bub ist groß und zum Sturm-Trainer geworden“, kontert Ilzer, der aber noch nicht an eine Conference League denken will. „Vorher wollen wir noch Wolfsberg schlagen.“ Am Samstag, wenn ein Nerven-Fernduell mit den am Sonntag am Ende düpierten Rapidlern um Rang zwei wartet. „Wer rechnet oder spekuliert, wird nie ein Gewinnertyp sein“, so der Sturm-Trainer. Seit Kurzem auch Sturms nächster Europa-Trainer.