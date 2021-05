Spritztour mit fremdem Auto endet im Straßengraben

Bereits in der Nacht auf Samstag hatte ein 15-jähriger Einheimischer in einer Tiefgarage in Matrei in Osttirol ein Auto unbefugt in Betrieb genommen. Den Schlüssel hatte er zuvor am Beifahrersitz entdeckt. Anschließend fuhren er und ein gleichaltriger Freund nach Lienz, wo sie eine Kollegin abholten.