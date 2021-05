100 Italiener durften in Osttirol nicht einreisen

Über 100 Italiener mussten am Freitag allein bis 15.30 Uhr an der Grenze zu Osttirol wieder umkehren. „Laut Auskunft der Personen wird in den Medien mitgeteilt, dass es keine Kontrollen an der Grenze zwischen Italien und Österreich gibt bzw. die Grenze ohne Einreisekontrolle passierbar sei“, heißt es seitens der Polizei. Ohne Einreisegrund - etwa nur um Urlaub zu machen - darf man bislang aus Italien aber noch nicht in Tirol einreisen.