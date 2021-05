Einbrecher plünderte Vinotheken und Restaurants

Bei Grenzübergang

Und tatsächlich konnte der Gesuchte letztlich in Deutschland lokalisiert werden. Als der 48-Jährige jüngst die rot-weiß-rote Grenze überquerte, schlugen die heimischen Fahnder in Oberösterreich dann im Namen ihrer Italo-Kollegen zu! Der Wein-Dieb wurde verhaftet und wartet nun in einer Zelle in Ried auf seine Auslieferung.