„Freuen uns, endlich aufsperren zu dürfen“

In der Weintraube in Seekirchen haben die Wirtsleute den Lockdown genutzt. Die Gaststube wurde aufpoliert, die Speisekarte überarbeitet und neue Weine wurden ausgesucht: Untätig waren Wirtin Eva Wörle und ihr Team während der coronabedingten Gastro-Schließung nicht. Jetzt ist die Vorfreude, bald wieder Gäste in ihrem Heurigen bewirten zu können, umso größer. „Bei einer vollen Gaststube fühlt sich das für mich an wie in einem Wohnzimmer - wir freuen uns am meisten darauf, dass wir den Kontakt mit den Gästen bald wieder haben“, sagt Eva Wörle. Ihr Reservierungs-Buch ist ab dem 19. Mai schon recht voll. „Ich glaube schon, dass am Anfang viele Gäste kommen werden. Ich rechne aber Aufgrund der strengen Corona-Regeln etwa mit der Hälfte vom normalen Geschäft“, sagt sie.