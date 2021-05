„Gewaltschutz in Tirol ist gut aufgestellt“

Nach dem mutmaßlich 13. Frauenmord in diesem Jahr in Österreich verweisen Frauenlandesrätin Gabriele Fischer (Grüne) und Bildungslandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) auf den umfassenden Gewaltschutz sowie das Gewaltpräventionsangebot in Tirol. Beide Pfeiler seien gut aufgestellt. Wichtig sei, das Angebot zu nutzen.