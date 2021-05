Bei Bodenscheuermaschine explodierte eine Batterie

Eine 40-Jährige aus dem Bezirk Gmunden war am 12. Mai 2021 gegen 15.35 Uhr mit Reinigungsarbeiten in einem Firmengebäude in Steyrermühl beschäftigt. Da sie Probleme mit ihrer Arbeitsmaschine, einer handgeführten Bodenscheuer-/Saugmaschine, hatte, öffnete sie das Batteriefach der Maschine.