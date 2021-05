Aus Hass auf Pärchen legte Mieter (40) vier Brände

Müllcontainer angezündet

Am 3. April 2021 und am 6. April 2021 wurden jeweils Müllcontainer vor dem Haus in Brand gesteckt. Am 7. Mai 2021 wurde im Keller ein Postkasten durch Brandeinwirkung beschädigt und zuletzt am 9. Mai 2021 gegen 23:20 Uhr am Dachboden des Gebäudes mehrere abgestellte Möbel angezündet, wodurch sich das Feuer auf den Dachstuhl ausbreitete und bereits Flammen durch das Dach schlugen. Nur durch das zufällige Entdecken des Brandherdes durch Nachbarn eines Nebengebäudes konnte ein rasches Einschreiten der Feuerwehr ermöglicht und so ein Vollbrand des Dachstuhles und dadurch eine Gefährdung der Mieter der 20 Wohneinheiten verhindert werden.