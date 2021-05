SPÖ: Mitglieder sollen Parteichef selbst wählen

Bis dato wird der oder die Vorsitzende der Sozialdemokraten von den Hochkarätern in der Partei bestimmt. Die steirische SPÖ wagt nun aber einen Vorstoß in Richtung Wien: „Das Recht auf mehr Mitbestimmung - das Recht eines jeden Mitglieds der Österreichischen Sozialdemokratie sich an einer Direktwahl der/des Parteivorsitzenden zu beteiligen - soll statutarisch verankert werden“, heißt es in dem der „Krone“ vorliegenden Statutenantrag an den Bundesparteitag.