In Wien darf wieder gekickt werden!

Ab 19. Mai ist es endlich wieder so weit und die Kicker im Erwachsenenbereich können endlich wieder normal trainieren - es sind wieder Kontakt- bzw. Teamtrainings möglich.



Das ist aber nicht die einzige gute Neuigkeit für die Klubs im Wiener Fußball. Denn bei der gestrigen Vorstandssitzung des WFV wurde auch beschlossen, dass am Wochenende des 12./13. Juni wieder Meisterschaftsspiele durchgeführt werden dürfen. Womit von der Stadtliga abwärts bis zur 1. Klasse (die Hinrunde der 2. Klasse ist bereits beendet) zumindest die Herbstmeisterschaften bis 4. Juli durchgeboxt werden können, es somit eine Meisterschafts-Wertung geben soll. Sollte die Hinrunde wirklich zu Ende gespielt werden, dann würde es auch Aufsteiger geben. Absteigen kann kein Klub. Mit dem ÖFB wird die nächsten Tage am Präventionskonzept für die Spiele gebastelt.



Gager bleibt Trainer

Indes hat Neo-Fusionsklub TWL-Elektra seinen Ostliga-Trainer bestimmt: Herbert Gager setzte sich gegen Rene Fischer durch, dem die A-Lizenz fehlt. Pero Brnic wird wie in TWL-Zeiten „Co“ des Ex-Austria-Coach.