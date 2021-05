Volksschüler brillieren als „Kinder-Gartler“

Da geht einem wahrlich das Herz auf! Der ehemaligen kleinen, aber feinen Schrebergartensiedlung in der Oidener Straße wird endlich wieder neues Leben eingehaucht. Verantwortlich dafür sind die Volksschüler der VS 44 in Pichling, die die Fläche bepflanzen und beackern, solange die Stadt keine Verwendung dafür hat.