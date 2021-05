Wegen Kunstfehler impotent: 50.000 Euro für Opfer

Herwig praktiziert in Dubai

Wie berichtet, blieb Dr. Herwig Freitag dem Strafprozess fern. Hier wird ihm Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen und Betrug vorgeworfen. Wegen angeblicher Herzbeschwerden liegt er im Spital. Schwerwiegend können die Probleme aber kaum sein. Dr. Herwig, der von der Ärztekammer in Wien gesperrt ist, praktiziert in Dubai munter weiter. Am 29. Mai kann man im German Medical Center einen Ordinationstermin buchen. Dr. Herwig ist persönlich anwesend - verspricht der Mann im Vorzimmer.