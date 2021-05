Kate: Diese Bluse hat eine besondere Bedeutung

Herzogin Kate recycelt Bluse von Verlobungsfotos

Am Montag veröffentlichten Kate und William auf ihrem neuen YouTube-Channel, der erst letzte Woche Premiere feierte, ein Video, in dem unter anderem zu hören ist, wie die Herzogin mit den Gewinnern des Fotowettbewerbs telefoniert und über ihre Erfahrungen in der Corona-Krise plaudert.