Jugendliche (17) in Babyschaukel festgesteckt

Es sollte ein gemütlicher Plausch auf einem Spielplatz in Strass im Zillertal werden, doch er endete in einem Feuerwehrsatz. Eine 17-Jährige hockte sich zum Quatschen Sonntagnacht in eine Babyschaukel - und kam nicht mehr heraus. Ihre männliche Begleitung packte mit an, doch die Jugendliche saß fest. Nach einer halben Stunde, gegen 22.50 Uhr, mussten sie den Notruf wählen.