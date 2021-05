Regen und Abkühlung zu den Eisheiligen

Wer mit dem Aussetzen von Tomaten, Paprika und Co. sowie gewartet hat und auf eine stabile Warmwetterphase abwartet, dem erteilt der Wetterexperte aber sogleich eine Absage: „Rund um Österreich liegen viele kleine Tiefdruckgebiete. Eine stabile Schönwetterphase ist nicht in Sicht.“ Bereits während des verlängerten Wochenendes muss immer wieder mit Regenschauern gerechnet werden, wobei das Regen-Risiko am Samstag und Sonntag am höchsten ist. Die Tiefsttemperaturen werden etwa bei fünf Grad in der Früh liegen.