„Angehender Beamter im Häfen ist nicht geeignet“

Zu jenem angehenden Justizwache-Beamten, der während seiner Ausbildung ein geschmackloses Posting in Anlehnung an die NS-Konzentrationslager in den Sozialen Netzwerken veröffentlichte, gibt es neue Details. Der Tiroler war vor seinem Eintritt bei der Justiz Polizeischüler und fiel bereits damals mit negativen Aktionen und einem unpassenden Verhalten auf.