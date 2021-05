Angehender Beamter postet geschmackloses Foto

„Mehrere Besuche in der Anstalt“

Übrigens: Der junge Tiroler soll laut „Krone“-Insidern vor seinem Eintritt in die Justizwache-Schule immer wieder „nahe Verwandte und Bekannte in der Anstalt besucht haben, die als ,Dauereinsitzer’ gelten“ – also wohl noch öfters einsitzen werden. „Schon alleine das passt nicht damit zusammen, dass dieser Tiroler zum Beamten ausgebildet wird“, heißt es. Wie sieht das Justizministerium diesen Aspekt? Unklar, denn diese Frage wurde unbeantwortet gelassen.