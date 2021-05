„Zwei Fan-Spiele daheim sind unser Ziel!“

Erich Korherr zuckte nach dem 1:1 gegen Ried, das Stefan Rakowitz nach Rückstand mit seinem zweiten Joker-Treffer der Saison gerettet hatte, mit den Schultern: „Schön war’s nicht, aber gegen einen so tief stehenden Gegner tun sich viele schwer. Wir müssen froh sein, den Ausgleich geschafft zu haben.“ Womit der Status quo in der Qualifikationsrunde gewahrt blieb: „Dienstag in Wien wird’s einfacher“, so Korherr, „Austria liegt uns. Die stehen nicht nur hinten drinnen - da tun wir uns leichter als gegen die Destruktiven, die du nur mit einem schnellen Tor knacken kannst.“