Muttertags-Traditionen geben Kindern Sicherheit

Aufgrund der strengen Sicherheits- und Hygienevorschriften dürfen Eltern von Kindergartenkindern die Einrichtungen derzeit nur in Ausnahmefällen betreten. Der Aufrechterhaltung des Informationsflusses zwischen den Eltern und den Pädagogen, aber auch den Vorbereitungen der Kinder auf den heutigen Muttertag hat das jedoch keinen Abbruch getan. So wurde – der Krise zum Trotz – auch diese Woche in den heimischen Kindergärten eifrig für den Ehrentag der Mütter gebastelt.