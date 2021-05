Pläne für Zukunft der Arbeit

„Wir können nicht so weitermachen wie bisher, sonst fahren wird an die Wand.“ Mit dramatischen Worten umreißt Markus Wieser die aktuelle Situation. Und der Arbeiterkammer-Präsident legt auch gleich Lösungen für eine gedeihliche Zukunft vor. In einem Memorandum sind die zentralen Punkte zusammengefasst.