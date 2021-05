Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher geimpft

Unter den mittlerweile über 130.000 Corona-Geimpften in Vorarlberg ist nun auch Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (48). Sie folgte der Einladung, die sie altersgemäß laut Impfplan des Landes erhalten hatte. Per automatischer Zuteilung erhielt die Andelsbucherin die Impfung in der Pilot-Impfpraxis in Schwarzenberg.