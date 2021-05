Trotz Abpfiff in Salzburg: Wo Ball dennoch rollt

Tirol und Vorarlberg legen am 19. Juni los

Tirol: Das Präsidium des TFV muss am Montag alles absegnen, aber der Wiederaufnahmeplan mit 19. Juni steht. Nachdem sich auch die zehn Regionalliga-Teams einigten: Sie tragen nur mehr die zwei offenen Spiele der Hinrunde aus. Dass in Tirol wieder gekickt werden kann, erklärte TFV-Boss Geisler damit, dass im Herbst mehr Runden ausgetragen werden konnten als in den meisten anderen Bundesländern. Um zumindest die Hinrunden fertig zu spielen, bedarf es somit weniger Spiele. Bis 4. Juli müssen diese durchgeboxt werden. Der Cup wird mit dem Achtelfinale und den Regionalligisten wieder aufgenommen.