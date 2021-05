Salzburgs Büros werden zur Corona-Impfstraße

Dort, wo in nicht einmal zwei Wochen wieder Gäste bedient werden, stellten sich am Freitag impfwillige Stiegl-Mitarbeiter an. In der Brauwelt nahmen insgesamt 200 Angestellte die erste Teilimpfung mit dem Serum von Astra Zeneca entgegen. „Weil ich mit gutem Beispiel voran gehen will“, sagt etwa die Bereichsleiterin vom Kundencenter, Petra Barthel, nachdem sie den Ärmel hochgekrempelt hat.