Wie eine Corona-Infektion auf die Haut wirkt

Thrombose als Folge

Die Ursache für die beobachteten Thrombosen und Mikroblutungen in der Haut ist aber eine andere: Sie sind nicht Symptom der Infektion, sondern Folgeerscheinung. Schmuth: „Es kann zu Verschlüssen von Blutgefäßen und Schädigungen von Gefäßwänden kommen. In der Haut zeigt sich das zum Beispiel in Form von dunkelvioletten bis schwarzen Verfärbungen.“