Bregenzerwälder von Betonschalung erschlagen

Schreckliche Szenen am Donnerstagnachmittag in Alberschwende: Bei Arbeiten auf der Baustelle seines Sohnes wurde ein 66-jähriger Einheimischer von einer umstürzenden Schalungswand am Kopf getroffen und dermaßen schwer am Kopf verletzt, dass er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 8 in Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden musste.