Zwei Startsiege: Fresing allein auf weiter Flur

Vor der Saison gab man, wie nahezu alle anderen Klubs auch, den Klassenerhalt als primäres Ziel aus. „Noch haben wir es auch nicht erreicht. Aber bei vier ausstehenden Spielen, zwei davon auf eigener Anlage, schaut es nicht so schlecht aus.“ Vor allem die Punkt-Differenz von 18:2 spricht für Fresing. „Das ist fast wie ein fünfter Punkt, denn so müssten wir schon zu null verlieren. Aber daran denken wir nicht, denn als einziges Team in Österreich mit zwei Siegen fahren wir mit breiter Brust nach Breitenbach“, ist Pronegg stolz.