EURO-Stars machen einen Bogen um Salzburg

Deutsche testen am Tivoli gegen Dänemark

So wird Jogi Löw mit Deutschland, das von 29. Mai bis 7. Juni in Seefeld stationiert ist, am 2. Mai am Tivoli gegen Dänemark testen. Die Slowaken, die sich in Windischgarsten den Feinschliff holen, duellieren sich in Ried mit Bulgarien.