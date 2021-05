„Ewige Rivalen“ starten in den Meisterkampf

Etwa die, dass die steirischen Bullen die letzten sechs Finalbegegnungen in Liga, Cup und Supercup gegen die Schwäne allesamt gewonnen haben. „In Wahrheit werden die Uhren auf Null gestellt, aber mit einer besseren Historie für uns“, warnt Michi Schrittwieser. Der Bulls-Sportchef weiß auch: „Wir haben in den letzten zwei Jahrzehnten nicht viele Serien verloren. In diesen Momenten spricht die Erfahrung, die Liebe zum Detail, die Disziplin und das Know-how für uns.“