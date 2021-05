Fake-Maske auf Bali: Influencerin abgeschoben

Se mit Maschine nach Moskau geflogen

„Wir möchten uns noch einmal für das, was wir getan haben, entschuldigen. Ich möchte alle Menschen in Indonesien und auf Bali dazu einladen, immer eine Maske zu tragen, für ihre eigene Sicherheit und Gesundheit - aber auch, damit Balis Tourismus wiederbelebt werden kann.“ Leia Se nutzte es nichts mehr, die junge Frau werde mit einer Maschine der Airline Garuda Indonesia nach Moskau geflogen. Ihr Freund werde nicht ausgewiesen, so der Chef der Einwanderungsbehörde, Jamarulu Manihuruk: „Unseren Ermittlungen zufolge war nur Leia schuldig.“