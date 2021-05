Influencern droht Abschiebung wegen Fake-Maske

Video ging viral

Im Supermarkt bemerkte tatsächlich niemand ihre gefälschte Maske, was das Paar im Video stolz verkündet. Lachend und witzelnd spazieren sie durch den Lebensmittelladen. In nur wenigen Tagen wurde das Video in den sozialen Medien so populär, dass auch die Behörden und Politiker in Bali darauf aufmerksam wurden. Denn Indonesien hat strenge Vorschriften für das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit.