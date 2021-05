Schallenberg übergab in Bosnien EU-Impfstoffhilfen

Impfprogramm soll an Tempo gewinnen

Auch Schallenberg sprach von einem „guten Tag für Bosnien und für die EU“. Die Impfhilfen sollten „ein europäischer Turbo“ für die schleppende Impfkampagne in dem Land sein. „Ihre Sicherheit ist unser Sicherheit“, so der Außenminister, der auf die rund 200.000 Menschen mit bosnischen Wurzeln in Österreich hinwies. „Niemand ist in Sicherheit, solange nicht alle in Sicherheit sind.“ Der bosnische Regierungschef sprach von einem „ersten Schritt“ und zeigte sich zuversichtlich, dass das Impfprogramm (siehe auch Video oben) nun an Tempo gewinnen werde.