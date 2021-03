Bosnien wartet auf Impfstoff: Kritik an Österreich

Österreich: „Planungen im Gange“

Das Außenministerium in Wien wollte am Montag nicht auf die Kritik eingehen. „Österreich setzt sich innerhalb der EU intensiv dafür ein, die Westbalkan-Staaten bei der Weitergabe von Impfstoffen aus den kollektiven EU-Ankäufen konkret zu unterstützen“, hieß es. Die Planungen seien im Gange. Gerade in Krisenzeiten sollte die EU ein „greifbares Zeichen der Solidarität“ setzen, „es wäre allerdings verfrüht, konkrete Zahlen und Daten in Bezug auf die geplanten Lieferungen an einzelne Länder zu nennen“.