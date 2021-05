Trio rettete 85-Jährige aus brennendem Wohnhaus

Drei couragierte Zeugen haben am Montag wohl das Leben einer 85-jährigen Frau in Niederösterreich gerettet. In dem Wohnhaus der Pensionistin war Feuer ausgebrochen, ein Nachbar alarmierte die Einsatzkräfte. Doch noch bevor diese eintrafen, unternahm der Anrainer selbst erfolgreich einen Rettungsversuch: Gemeinsam mit zwei weiteren Männern zog er die 85-Jährige über ein Fenster aus dem Haus ins Freie und brachte sie in Sicherheit.