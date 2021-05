Patienten aus den Spitalsambulanzen raushalten

Von den 2,8 Millionen Guthabensstunden Ende 2019 in den Häusern der OÖ Gesundheitsholding entfällt die Hälfte auf das Pflegepersonal, 427.504 davon hatte das ärztliche Personal angehäuft. Dr. Harald Mayer, Spitalsärztevertreter in der Ärztekammer, reagiert auf unseren Bericht darüber so: „Die Zahlen will ich in keinster Weise in Frage stellen. Aber ich würde das Pferd von der anderen Seite her aufzäumen. Das ist einfach das Zeichen dafür, dass die Spitalsambulanzen auch mit Kranken konfrontiert werden, die nicht zu uns gehören. Sondern die in die Hausarztpraxis gehören.“