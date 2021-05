Corona-Pandemie bremst Lkw nicht

„Homeoffice, Kurzarbeit und Lockdown haben den Pendlerverkehr in Niederösterreich doch deutlich eingeschränkt“, zieht VCÖ-Experte Michael Schwendinger Bilanz. So waren etwa auf der A 2 bei Biedermannsdorf, dem am stärksten befahrenen Autobahnabschnitt in NÖ, um zehn Prozent weniger Pkw unterwegs als noch 2020. Auf der West- und der Außenringautobahn wurden um knapp 15 Prozent, auf der A…4 bei Mannwörth sogar um 40 Prozent weniger Autos gezählt. Schwendinger: „Dort machte sich der reduzierte Flugverkehr auch auf der Straße bemerkbar.“