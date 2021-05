Zum Muttertag wird das Beste der Region verschenkt

Gastronomen bieten Alternativen

Kulinarisch versorgt ist die Familie mit köstlichen Schmankerln von heimischen Betrieben. Der FreuRaum in Eisenstadt bietet, ebenso wie das Restaurant Henrici, einen eigenen Muttertags-Brunch To Go an. Dieser kann vorab vorbestellt und am Samstag beziehungsweise Sonntag abgeholt werden.