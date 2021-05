Gäste bei Geburtstagsfest attackierten Polizisten

Aufgrund einer Anzeige wegen Lärmerregung wurde eine Streife am 1 .Mai 2021 gegen 19.30 Uhr zu einem Mehrparteienhaus in Steyr beordert. Am Vorfallort konnten die Polizisten laute Musik wahrnehmen. In einem Hinterhof befanden sich insgesamt zwölf Personen, welche eine Geburtstagsparty feierten.