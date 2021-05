Lange Schlangen vor den Impfstraßen am 1. Mai

Stellungnahme des Landes

Der Krisenstab ist schon dabei, das Problem zu beheben und gibt in einer Aussendung bekannt: „Aktuell kommt es zu Problemen an den Standorten beim Einchecken der Impflinge. Die Techniker der IT arbeiten an der Behebung. Da die Impflinge derzeit händisch eingecheckt werden müssen, kann es vereinzelt zu Wartezeiten kommen. Alle für heute geplanten Impfungen sind aber dennoch möglich. An der Behebung des Problems wird mit Hochdruck gearbeitet.“