Zahlen sinken: Impfungen wirken als„Bremsblock“

In die richtige Richtung, nämlich nach unten, entwickeln sich die Corona-Infektionszahlen in Oberösterreich. Und das liegt vor allem an der hohen Impfbereitschaft. Bei den Über-85-Jährigen sind bereits 80 Prozent geimpft – und auch bei den folgenden Jahrgängen schaut’s gut aus. Das macht sich in den Spitälern bemerkbar. Die Impfungen wirken demnach als „Bremsblock“ für das Virus.