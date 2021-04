Grazer Volkskundemuseum erstrahlt in neuem Glanz

Gesellschaft im Wandel

Die Ausstellung „wie es ist“ im Rahmen der Steiermark Schau ist gleichzeitig die Dauerausstellung im auch baulich neugestalteten Volkskundemuseum. Eine Ausstellung, die aber flexibel bleiben soll. „Unsere Gesellschaft ist im Wandel, also muss es auch unser Museum sein. Wer weiß, was uns in ein paar Jahren beschäftigt“, sind sich die beiden einig.