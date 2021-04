Mexiko stellt Racheporno-Verbreitung unter Strafe

In Mexiko wird die Weitergabe von Bildern sexuellen Inhalts in Digitalmedien ohne die Zustimmung der dargestellten Personen landesweit unter Strafe gestellt. Die Abgeordnetenkammer verabschiedete das „Olimpia-Gesetz“, das dafür Haftstrafen von bis zu sechs Jahren vorsieht, am Donnerstag mit 446 Stimmen bei nur einer Gegenstimme. Im November hatte bereits der Senat, das Oberhaus des mexikanischen Parlaments, seine Zustimmung erteilt.