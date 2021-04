20-Jähriger zückte bei Streit in Linz ein Messer

Beide im Spital versorgt

Durch die sofortige Fahndung konnte der 20-jährige Beschuldigte festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht werden. Beide wurden zur Versorgung der Verletzungen in das Kepler Uniklinikum eingeliefert. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. In der Wohnung des 23-Jährigen wurden auch eine verbotene Waffe und ein Pfefferspray gefunden. Ein vorläufiges Waffenverbot gegen den 23-Jährigen wurde ausgesprochen.