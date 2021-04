Genesen und doch krank

Dazu zählen anhaltende Müdigkeit und rasche Erschöpfung („Fatigue“), Atembeschwerden, chronischer Husten, Muskel- und Gelenksschmerzen, Schlafstörungen, Geruchs- und/oder Geschmacksstörungen, Schmerzen in der Brust, Angstzustände, Depressionen bis hin zu Haarverlust. Aber auch Gedächtnis- und Sprachfindungsstörungen spielen - selbst bei jüngeren Patienten bzw. mildem Verlauf - eine Rolle. 40 % der Betroffenen entwickeln ein bis fünf Symptome, 60 % sogar mehr als fünf. Am häufigsten - in mehr als 2/3 aller Fälle - kommt es zu chronischer Erschöpfung, was versteht man darunter? „,Fatigue‘ ist eine neuroimmunologische Erkrankung, die zu einem ausgeprägten und anhaltenden Gefühl von körperlicher bzw. mentaler Erschöpfung, Müdigkeit und Antriebslosigkeit führt. Kognitive Einschränkungen, wie z.B. Konzentrationsstörungen, Schwierigkeiten beim Denken und dem Durchführen von Handlungen sind häufig“, erklärte OA Priv.-Doz. Dr. Markus Hutterer, Stellv. Ärztlicher Direktor des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Linz und Facharzt für Neurologie auf einer Online-Pressekonferenz.